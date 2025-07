Die Geschäftsführerin des Kurzmitteilungsdienstes X von Multimilliardär Elon Musk , Linda Yaccarino, hat am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt - via X. Der Rückzug erfolgt nach nur zwei Jahren. Hintergründe sind unklar, denn dazu gab es seitens Yaccarino keine Angaben.

Die frühere Werbechefin des TV-Senders NBC war seinerzeit angetreten, um den Schwund von Anzeigenkunden nach dem Kauf von X - damals noch Twitter - durch Musk aufzuhalten. Seither musste sie sich immer wieder mit Kontroversen herumschlagen, die der Milliardär angezettelt hatte. So verbreitete Musk antisemitische Thesen oder mischte sich in Europa in Wahlkämpfe ein, in dem er teils rechtsextreme Parteien unterstützte.