Wo nicht nur Noten zählen: Baumit geht neue Wege in der Lehre

Mit 15 Jahren kam Gabriel aus Rumänien mit der Tante nach Österreich und konnte kein Wort Deutsch. In der Schule habe er sich sehr schwer getan, weil er nichts verstanden habe, „doch als ich bei Baumit als Lehrling keine Aufnahmetest machen musste, habe ich gedacht, das ist meine Chance“, erzählt Gabriel in einem Firmen-Video für die Lehrlingsausbildung. Der fußballbegeisterte Junge begann die Lehre zum Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker und büffelte fleißig Theorie. Die Lehrabschlussprüfung schloss er mit gutem Erfolg ab und bewährte sich als Staatsmeister in seinem Lehrberuf. Binnen sieben Jahren schaffte er es von Schnupperer zum Meister. Heute bildet er selbst Lehrlinge aus und schwärmt: „Wenn die Firma hinter dir steht und dir die Möglichkeit gibt, dich weiter zu entwickeln, dann ist das einfach die beste Firma für mich“.

Der Baustoffspezialist aus Wopfing/NÖ geht bei der Lehre ganz bewusst einen anderen Weg: Während viele Unternehmen Online-Tests oder schulische Bewertungen als erste Hürde einsetzen, kann bei Baumit jeder Bewerber zuerst zwei Tage im Betrieb schnuppern, ausprobieren und zeigen, wo die eigenen Talente liegen. Erst danach wird entschieden, ob eine Ausbildung beginnt. Dadurch erhalten Jugendliche, die durch diverse sprachliche Barrieren oder schulische Defizite im Bildungssystem benachiligt wären, eine echte Chance. „Wir schauen nicht wie sonst üblich in erster Linie aufs Zeugnis, die Jugendlichen können sich praktisch beweisen“, erläutert Karl Postl, Leiter der Lehrwerkstätte, dem KURIER.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Baumit

Das Schulische könne man immer noch beibringen, etwa durch Nachhilfe oder externe Trainer. „Uns ist wichtig, dass wir die Lehrlinge von ganz unten abholen und auf Augenhöhe nach oben ziehen“, fasst er sein Credo zusammen. Der zusätzliche Zeitaufwand lohne sich. Von den Lehrlingen, die in den vergangenen 20 Jahren eine Ausbildung machten, sind 80 Prozent immer noch bei Baumit, zum Teil schon in der Führungsebene. Würde Baumit auf die üblichen, teilweise von KI-Algorithmen unterstützten Vorauswahl-Tests setzen, „hätten wir sicher einige Fachkräfte nicht bei uns“. Neben der Lehre mit Sonderbedarf bietet das Unternehmen auch Lehre mit Matura und engagiert sich im Piestingtal in Kooperation mit anderen Betrieben sehr für die Fachkräfteausbildung. „Wir stellen etwa einen Raum für externe Bildungseinrichtungen zur Verfügung“, schildert Postl. Den Lehrlingen werden auch Zusatzqualifizierungen wie Kran- oder Staplerschulungen oder Unterstützung bei der Führerscheinprüfung angeboten. „Wir haben in der Lehrwerkstätte einen eigenen PC mit den Prüfungsfragen“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Baumit Auch Mädchen werden bei Baumit für technische Lehrberufe gezielt angeworben

Baumit Das Familienunternehmen mit Sitz in Wopfing/NÖ ist führend bei Fassade, Putze und Estriche. Die Geschichte reicht zu den Wopfinger Stein- und Kalkwerke Anfang des 20 Jhd. zurück. 1988 wurde die Marke „Baumit“ gegründet und die Expansion eingeleitet. Baumit ist Teil der Schmid Industrieholding. Im Vorjahr wurde ein Umsatz von 287 Mio. Euro erzielt. 700 Mitarbeiter

Am Standort in Wopfing werden 700 Mitarbeiter beschäftigt, in ganz Österreich sind es 1.000.