Datenschutz bedeutet Unternehmensstabilität

IT und Prozesse

Der Berater sieht die DSGVO als Thema verschiedener Disziplinen und Fragestellungen. Nachdem als erstes die Juristen die Thematik aufgegriffen haben, ist die praktische Umsetzung in erster Linie ein IT-Thema und ein funktionales Thema im Sinne von unternehmensinternen Prozessen: „Manche Unternehmen sind bereits gut aufgestellt, während andere diese Themen bisher grob vernachlässigt haben“, so seine Beobachtungen. „Und so wie man sich einen Sicherungskasten vom zertifizierten Elektriker installieren lässt, so ist es in der IT der Experte und Berater, der zur Seite steht.“

Leichtfried sieht in diesem Sinn die IT allgemein mehr denn je mit unternehmerischem Erfolg verknüpft. In der Praxis hat er es hier immer wieder auch mit kleineren Unternehmen zu tun, die bewusst ihre Kundendaten auf physischen Dateikarten aufbewahren, im Irrglauben, diese seien von der DSGVO nicht betroffen. Andere wiederum beginnen, wenn sie das Thema Datenschutz hören, unstrategisch möglichst viele Datensätze zu löschen. Beides ist keine angemessene Reaktion.

Ein anderes Prozess-Thema ist für ihn aber auch die Datenzusammenführung und Dokumentation von Projekten.