Wirtschaftskraft am Wasser: 10 Seen im Vergleich

Die Strategieberatung hoeffingersolutions untersucht regelmäßig die Wirtschaftskraft der zehn führenden Seen in Österreich. Der Befund: Bis auf einige Ausnahmen schlagen sich die Seen weit unter ihrem Wert. Vielen fehlt es an einem strategischen Konzept, wenige schaffen ein konzertiertes Vorgehen in puncto Wirtschaftsstandort, Tourismus und Immobilienwirtschaft.

So liegt die Zahl der Erwerbstätigen an den meisten Seen unter dem Österreichschnitt. Lediglich Mondsee, Attersee, Traunsee und Fuschlsee können aufgrund ihrer Leitbetriebe auf überdurchschnittliche Beschäftigungszahlen verweisen. Der Mondsee profitiert von seiner Nähe zu Salzburg, am Attersee beschäftigen der Faserhersteller Lenzing 2600 Mitarbeiter, Sandoz in Unterach 620 Mitarbeiter. Am Traunsee sind die Salinen Austria und die Gmundner Molkerei angesiedelt, am Fuschlsee Red Bull.

Bei den Immobilien rund um die österreichischen Seen gab es zwischen 2000 und 2011 enorme Wertsteigerungen. Jetzt stagnieren die Preise auf hohem Niveau. Die höchsten Seegrundstückspreise werden am Wörthersee erzielt (2500 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Mondsee und Attersee (2000 Euro), Millstätter See (1500 Euro)und Traunsee (1000 Euro). Die Entwicklung der Immobilienobjekte in der zweiten und dritten Seereihe und die öffentlichen Seezugänge spielen bei der Attraktivität als Immobilienstandort eine entscheidende Rolle. Der Bodensee hat mit 3,6 Kilometer die längste frei zugängliche Uferlinie, gefolgt von Wörthersee (1,5 km) und Attersee (1,4 km). Der Wörthersee hat mit Abstand die meisten Nebenwohnsitze, nämlich 17.471, gefolgt vom Attersee mit 9041. Der Wolfgangsee (3381 Nebenwohnsitze) hat mit 41 Prozent den größten Anteil an Nicht-Inländern.