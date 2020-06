Wirtschaftskraft: 35.710 Euro pro Kopf

Interessant dabei: Die Entwicklung der real verfügbaren Nettoeinkommen (also nach Abzug der Inflation) blieb mit plus 1,5 Prozent hinter dem realen Wirtschaftswachstum von plus 2,7 Prozent zurück.

Für die Statistiker sind die Gründe vielfältig, eine Faktum sei jedoch das Wachstum der Teilzeitbeschäftigung im Verhältnis zu den weniger werdenden Vollzeitjobs. Dadurch hinkt die Einkommensentwicklung hinterher. Der Konsum entwickelte sich jedenfalls nicht dynamisch und wuchs real auch nur um 0,5 Prozent. In den Jahren 2010 und 2009 hatte es ein Plus von 1,3 bzw. 0,9 Prozent gegeben. Die aktuell rückläufige Inflation werde aber die Realeinkommen wieder stützen, sagt die Nationalbank und damit ein moderates Wachstum des privaten Konsums in den kommenden Monaten ermöglichen. Etwas schwächer wird allerdings die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eingeschätzt.