Wirtschaftskammer spricht sich für umstrittenes Handelsabkommen aus

Handelsabkommen seien "wichtig für Österreich und die EU", betonte die Wirtschaftskammer Österreich am Montag mit Blick auf bessere rechtliche Rahmenbedingungen für die heimischen Exporteure. Das EU-Freihandelsabkommen Mercosur mit den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, an dem bereits seit Jahren gebastelt wird, ermögliche den Zugang zu 260 Millionen zusätzlichen Konsumenten, so der Obmann des Bundesgremiums Außenhandel, Karl Pisec.

Mit dem Assoziierungsabkommen würden "weitere Rechtssicherheiten geschaffen", strich Pisec im Hinblick auf die erhöhten Chancen heimischer Unternehmen auf diesen Absatzmärkten hervor. Konkret seien damit unter anderem Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten sowie der Abbau hoher Zölle und Handelshemmnisse verbunden. Die Freihandelszone schaffe zudem einen verbesserten Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in den Partnerländern und biete insgesamt "großes Potenzial für Exporte und Dienstleistungen".