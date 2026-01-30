Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Eine vergleichsweise positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem im Dienstleistungssektor, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Wifo allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).