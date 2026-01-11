Ex-Wirecard-Chef Braun droht Haftstrafe von mehr als zehn Jahren

Für den gebürtigen Österreicher und früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun zeichnet sich im Bilanzskandal um den 2020 kollabierten DAX-Konzern eine Haftstrafe von mehr als zehn Jahren ab. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 4. Dezember hervor, der dem deutschen Handelsblatt vorliegt. Darin wies das Gericht eine Beschwerde Brauns gegen seine seit fast fünfeinhalb Jahren andauernde Untersuchungshaft zurück.

Mit anderen Umsätze in Milliardenhöhe erfunden Braun steht seit Dezember 2022 gemeinsam mit zwei weiteren früheren Managern vor dem Landgericht München I. Die Angeklagten sollen über Jahre Umsätze in Milliardenhöhe erfunden und Bilanzen gefälscht haben. Nach Auffassung des OLG ist Braun der ihm vorgeworfenen Taten dringend verdächtig. Grundlage seien mehr als 200 Zeugenaussagen aus über 230 Hauptverhandlungsterminen; der Tatverdacht habe sich zuletzt weiter verdichtet. Die Richter gehen dabei von einem für die Strafzumessung relevanten Schaden von mindestens 747 Millionen Euro aus.