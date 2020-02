„Wir brauchen auch im stationären Handel Echtzeitdaten“

In Japan gibt es bereits Supermärkte, in denen das Einkaufswagerl den Kunden per QR-Code erkennt und ihm Angebote für Produktkategorien und Marken ausspielt, die er gerne kauft. Sobald er eine Packung Nudeln in den Einkaufswagen legt, poppt zudem auf einem Display am Einkaufswagen eine Werbung für ein Sugo oder ein Rezeptvorschlag samt passender Einkaufsliste auf. In Österreich ist das noch Zukunftsmusik.

Ein Sportartikelhändler hat allerdings schon mit Apps und Beacons (Sender) versucht, Kunden zum Kauf zu animieren. Das System hat beispielsweise erkannt, wenn sich ein Kunde länger in der Ski-Abteilung aufhielt, hat daraus ein Kaufinteresse geschlossen und ein Angebot auf das Smartphone des Kunden geschickt. Schule hat das noch nicht gemacht, sagt auch Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel. „Aber etwas in der Art wird sicher kommen, wenn auch nicht heute oder morgen.“

Für das laufende Jahr rechnen gut acht von zehn österreichischen Händlern mit einem stabilen Geschäftsverlauf, zwölf Prozent gehen von Umsatzrückgängen aus. Diese waren für 37 Prozent der Befragen schon im Vorjahr Realität, nur 41 Prozent meldeten der KMU-Forschung ein Umsatzplus.

Weniger Geringfügige

Der Handel bleibt weiter einer der größten Arbeitgeber im Land, allein im Einzelhandel sind knapp 340.000 Mitarbeiter beschäftigt, Tendenz weiter steigend. Die Teilzeitquote liegt bei 49,4 Prozent, die Zahl der geringfügig Beschäftigen ist aber leicht gesunken – von 41.500 auf 41.300 Personen.