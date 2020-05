Wintertechnik Engineering ist pleite

Nur die besten erreichen die Spitze“, lautet das geschäftliche Motto des niederösterreichischen Kunstschnee-Spezialisten Wintertechnik Engineering GesmbH. Doch die Rechnung ist offenbar nicht aufgegangen. Die Spezialfirma für vollautomatische Beschneiungssysteme mit Sitz in Pottendorf hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditrefrom dem KURIER. Das Unternehmen dürfte fortgeführt werden.

Die Insolvenz betrifft 15 Mitarbeiter und 85 Gläubiger. Den Gläubigern wird eine Quote in Höhe von 30 Prozent angeboten, die in sechs Raten zu je 1,792 Millionen Euro abgestottert werden soll. Unter dem Strich macht das ein Quoten-Erfordernis in Höhe von 10,752 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren. Hochgerechnet ergibt das 35,84 Millionen Euro Gesamt-Schulden.