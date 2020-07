Windows 8: HP kündigt Business-Tablet an

Durchschnittliche Ausstattung

Das Gehäuse des ElitePad besteht aus Aluminium, das Display auf der Vorderseite ist durch Gorilla Glas geschützt. Es entspricht laut HP "militärischen Standards" und hält einem Sturz aus einem Meter Höhe leicht Stand. Das Gehäuse ist knapp 9,2 Millimeter dünn und wiegt knapp 680 Gramm. Im Inneren verrichtet ein Intel Atom-Prozessor (Clover Trail) mit insgesamt zwei Gigabyte RAM seine Arbeit. Angaben über die Taktrate des Prozessors wurden nicht gemacht. Es stehen zwei Varianten mit je 32 oder 64 GB Speicher zur Verfügung, die auf einer entnehmbaren SSD abgespeichert werden. Für Foto- und Videoaufnahmen kommt eine 8 Megapixel-Kamera auf der Rückseite sowie eine 1080p-fähige Webcam auf der Vorderseite zum Einsatz.

SmartJackets zum Nachrüsten

Anschlüsse bietet das ElitePad kaum, lediglich je ein Slot für microSD-sowie SIM-Karten findet sich versteckt unter der Rückseite. Über sogenannte SmartJackets lassen sich allerdings zahlreiche Anschlüsse nachrüsten. So bietet bereits die günstigste Variante zwei USB-Ports, einen HDMI-Ausgang sowie einen vollwertigen Memory Card-Slot. Des weiteren kann eine optionale Batterie angeschlossen werden, die bis zu acht Stunden zusätzliche Akkulaufzeit liefern soll. Die etwas teurere Variante bietet zusätzlich zu diesen Features auch eine Tastatur. Das ElitePad soll ab Januar 2013 in den USA verfügbar sein, zu Preis oder Verfügbarkeit in Europa wurden bislang keinerlei Angaben gemacht.