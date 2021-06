Wiens Finanzen 2020 tiefrot: Defizit aber geringer als prophezeit

Dass in den Boom-Zeiten Rücklagen gebildet wurden, hat laut Hanke bei der Krisenbewältigung geholfen. Beendet ist diese noch nicht, warnte er. Die nächsten zwei, drei Jahren werden laut dem Stadtrat noch schwierig. Darum wurden erneut Rücklagen angelegt, der entsprechende Topf wurde von 1,8 auf 1,9 Mrd. Euro vergrößert. In den kommenden Jahren wird laut Hanke vor allem die Unterstützung des Arbeitsmarktes im Fokus stehen. Hier habe Wien bereits maßgebliche Initiativen, etwa im Lehrlingsbereich, gesetzt, versicherte er.

Wien habe den "Stresstest" Pandemie bisher gut gemeistert, zeigte sich Hanke überzeugt. Der Großteil der Ausgaben - knapp 50 Prozent des Gesamtbudgets - sei in jenen Bereichen gelegen, die während der Coronakrise besonders bedeutsam waren: 2,5 Mrd. Euro flossen in die Gesundheit, 2,2 Mrd. Euro in Sozialmaßnahmen und 2,7 Mrd. Euro in die Bildung. Debattiert und abgesegnet wird der Rechnungsabschluss am 28. und 29. Juni im Gemeinderat.