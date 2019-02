Wienerberger baut auf Briten

Faktum sei, dass die 14 Wienerberger-Werke in Großbritannien voll ausgelastet seien und das Unternehmen alles daran setze, die dortigen Kunden rechtzeitig zu beliefern. Erstaunlicherweise sei die Nachfrage in Großbritannien trotz des politischen Chaos rund um den geplanten EU-Austritt gut. „Unsere Orderbücher und Nachfragenanalysen bestätigen das“, sagt Scheuch.

Er rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem guten Jahr in Großbritannien. Bereits 2018 habe Wienerberger seinen Marktanteil erhöht. Wenn es jedoch nötig sei, würde man sich an eine andere Situation anpassen. Das Wort Werksschließung nahm er nicht in den Mund.

Großbritannien steuert zehn Prozent des Umsatzes bei und ist damit der größte Einzelmarkt von Wienerberger. Das Unternehmen beschäftigt dort 1.200 seiner 16.000 Mitarbeiter.

Stabile Märkte

Trotz anderer Unsicherheiten, wie die restriktive Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump, glaubt Scheuch auch auf Konzernbasis an ein gutes Geschäftsjahr 2019. Die Märkte für Wohnungsneubau und Infrastruktur sollen sich heuer stabil entwickeln und leicht wachsen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll von 470 auf 560 bis 580 Millionen Euro steigen. An seiner Strategie will Scheuch nichts ändern und wenn nötig nur kleine Änderungen vornehmen.

Wienerberger hat sich mit „Fast Forward 2020“ ein Optimierungs- bzw. Sparprogramm verpasst, bei dem Potenziale in Bereichen wie Beschaffung und Verwaltung genutzt werden sollen. Das trug 2018 20 Millionen Euro zum Gewinn bei, heuer sollen es 40 Millionen Euro sein. Darüber hinaus hat Wienerberger stark in Akquisitionen und Werkserweiterungen investiert. Im vergangenen Jahr wurden dafür 159 Millionen Euro in die Hand genommen, heuer sollen es 200 Millionen Euro sein.

Es werde der Abschluss mehrerer Übernahmen erwartet, es gebe für die nächsten Jahre eine Liste von Kandidaten. Scheuch will das Produktportfolio verbreitern und innovative Lösungen anbieten. Dazu zählen zum Beispiel „smarte Rohre“, die mittels Sensoren die Wassermenge und -qualität messen sowie eine Lebensdauerprognose abgeben können.