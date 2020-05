Wiener macht Song-Contest-Voting und bald ein neues Handynetz

In den unscheinbaren Büros in Wien-Floridsdorf blieben Samstagabend die Jalousien heruntergelassen. Aus Sicherheitsgründen. Zehn Mitarbeiter der Firma Mass Response machten die Nachtschicht des Jahres: Rund 100 Millionen Stimmen gingen in den 15 Minuten des Televotings zum Eurovision Song Contest (ESC) ein. In Wien und "aus Georedundanz-Gründen ein zweites Mal in Frankfurt", erklärt Mass-Response-Inhaber Franz Pichler. Frankfurt bildete das Sicherheitsnetz beim Voting, an dem sich ganz Europa und Australien beteiligte. Es darf an so einem Abend nichts schiefgehen.

Seit 2004 führt das österreichische Unternehmen das Voting für den ESC durch. Das heißt konkret: Jede SMS und jeder Anruf, seit vergangenem Jahr auch jede App-Nachricht, gehen bei Mass Response ein, werden in einem vollautomatischen Prozess gesammelt, aufbereitet und an die Fernsehstationen der teilnehmenden Länder übermittelt. Ein streng geheimes Prozedere mit zahlreichen Sicherheitsschranken.

Mass Response kann derartige Großaufträge – wie etwa auch DSDS ( Deutschland sucht den Superstar) – abwickeln, weil sie die Technik dafür über Jahre selbst kreiert hat. "Solche Großlasten – bis zu 10.000 SMS und 3000 Anrufe pro Sekunde – erfordern Geräte, Software und eine Datenbank, die auf Performance ausgelegt sind. Wir sind Spitzenreiter in der Branche", ist Pichler stolz.