Wiener Börse: Leitindex ATX eröffnet mit massiven Gewinnen

Gibt es nach den weltweiten Paniktagen an den Börsen doch noch einen versöhnlichen Wochenausklang? Dieser deutete sich am Freitagmorgen zumindest im Frühhandel an.

Der Wiener Leitindex ATX eröffnete mit einem Plus von mehr als 10 Prozent und auch der Wert des deutschen Aktienindex DAX konnte gegen 9.30 Uhr um fast 7 Prozent zulegen.

Besonders stark legten in Wien jene Werte zu, die in den vergangenen Tagen heftig geprügelt worden waren. An der Spitze reihte sich der Leiterplattenhersteller AT&S mit mehr als 30 (!) Prozent Plus ein. Auch OMV, Lenzing und Andritz legten weit überdurchschnittlich zu.

Als Stütze hatten sich offenbar neben den EZB-Ankäufen auch die die EU-weit angekündigten Wirtschaftshilfen ausgewirkt.