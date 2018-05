„Wien soll größter Hub für Süd- und Osteuropa werden“

Wo soll die Verlängerung der Transsibirischen Breitspurbahn in den Raum Wien enden? Nachdem sich die Gemeinde Parndorf selbst aus dem Rennen als Verlade-Terminal genommen hat, wird über Alternativen spekuliert. Für den ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä ist das zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht: „Der Raum Wien soll sich als Logistikhub positionieren, dafür sollten wir kämpfen.“ Wo konkret die Breitbahnlinie enden werde, sei weniger entscheidend. Hauptsache sei, dass das in Österreich und nicht in der Slowakei passiere.

Das zeige das Beispiel der deutschen Stadt Duisburg, die früher in einer Krisenregion lag. In den vergangenen Jahren sei dort einer der größten Logistikhubs in Westeuropa entstanden. Der überwiegende Teil der Waren, die dort per Zug ankommen, würden auch per Zug weitertransportiert – die Nähe zum Rhein spiele für den Logistikstandort keine Rolle.

Der Raum Wien soll der größte Logistikstandort für den süd- und osteuropäischen Raum werden, meint Matthä. Es beginne immer so, dass ein Terminal gebaut werde, sich nach und nach weitere Unternehmen und schließlich Unternehmensberater, Rechtsanwälte u.ä. ansiedeln, wodurch ein hochwertiger Standort entstehe. Die Frage sei, wie weit das wirtschaftlich darstellbar sei. Für die Verlängerung wären 6,5 Milliarden Euro nötig, der Großteil der Strecke liege in der Slowakei. Baubeginn soll 2024 sein, mit der Fertigstellung wird frühestens 2033 gerechnet.