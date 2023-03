Wien: Ladezonen werden zu Elektro-Ladestationen

Als gr√∂√ütes Manko der Elektromobilit√§t gilt oft die mangelnde Lade-Infrastruktur. Die Wirtschaftskammer Wien (WKW) und Wien Energie wollen hier mit einem Pilotprojekt neue M√∂glichkeiten aufzeigen und auch Betrieben, die selbst √ľber keine Parkpl√§tze verf√ľgen, eine passende Ladeinfrastruktur zur Verf√ľgung stellen. An drei Standorten in Wien werden √∂ffentliche E-Ladestellen bei Ladezonen errichtet, geht aus einer Mitteilung der WKW und der Wien Energie hervor.

In diesen Ladezonen gilt grunds√§tzlich Halte- und Parkverbot, au√üer f√ľr das Be- und Entladen von Fahrzeugen - zum Beispiel bei der Zustellung von Waren. Viele dieser Zonen befinden sich vor kleinen und mittleren Betrieben im Stadtgebiet. Im Rahmen des Pilotprojekts k√∂nnen diese Betriebe in den Ladezonen vor ihren Standorten direkt ihr Elektrofahrzeug mit √Ėkostrom tanken. Wien Energie hat die drei Ladestationen in der Gumpendorferstra√üe (1060), in der Ennsgasse (1020) und in der D√∂blinger Hauptstra√üe (1190) errichtet.

Es handelt sich dabei um herk√∂mmliche und nicht um Schnell-Ladestationen. W√§hrend eine dieser Ladestationen nur w√§hrend des Be- und Entladens des Fahrzeuges genutzt werden darf, stehen die zwei anderen Ladestationen f√ľr den gesamten Zeitraum des Ladevorgangs zur Verf√ľgung, teilte die Wirtschaftskammer Wien mit.