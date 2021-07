Wien bekommt bis 2016 drei neue Interspar-Märkte

Interspar expandiert in Wien und errichtet bis 2016 drei neue Märkte. Ein Standort am Wiener Hauptbahnhof macht diesen September auf und einer mit der Eröffnung des neuen Shoppingcenters Citygate in Kagran Anfang 2015. Bis 2016 bekommt dann das neue Wohn- und Geschäftsviertel an der Gudrunstraße neben dem neuen Hauptbahnhof einen Interspar.

Darüber hinaus baut die Spar-Tochter ihre Märkte in Floridsdorf, Hernals und Simmering komplett um. Jener in der Jörgerstraße im 17. Bezirk ist dieser Tage fertig geworden.