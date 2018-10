Wie aws (und Kaffee) den Pharma-Standort beleben

Biotech-, Pharma- und Medizintechnik-Firmen benötigten spezielle Unterstützung, weil die Anlaufphasen bis zur Marktreife besonders lange dauern, sagte aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister bei einer Pressekonferenz am Montag. Darauf sei das aws-Programm LISA (Life Science Austria) ausgelegt, das Gründern mit Zuschüssen und Beratungsleistungen – von der Patentanmeldung bis zum Businessplan – hilft. In 20 Jahren des Bestehens seien über LISA hundert Projekte mit 63 Mio. Euro gefördert worden. Diese hätten zusätzliche Investitionen im Wert von einer Milliarde Euro angestoßen: „Ein Euro hebelt somit 20 Euro an privatem Kapital“, so Sagmeister.