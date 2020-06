Onlinehandel im Visier der Wettbewerbshüter

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) will künftig vor allem den Online-Handel stärker unter die Lupe nehmen. Insbesondere den Elektrohandel via Internet will BWB-Chef Theodor Thanner strenger prüfen, er vermisst einen echten Wettbewerb im Internet. "Mit Preisvergleichen wird Konsumenten", kritisiert Thanner, "im Internet oft ein Wettbewerb vorgegaukelt, den es nicht gibt." Als Beispiel nennt der oberste Wettbewerbshüter eine Waschmaschine, die bei etlichen Online-Händlern genau gleich viel kostet: "Wir sehen uns an, ob es im Hintergrund Preisabsprachen gibt, etwa, ob ein bestimmter Preis nicht unterschritten werden darf."

Der Elektrohandel steht insgesamt seit geraumer Zeit unter verschärfter Beobachtung. Ende März hatte die BWB Strafen von 2,1 Millionen Euro gegen fünf Firmen aus der Branche beim Kartellgericht beantragt. Mitte Mai erwartet Thanner die ersten Verurteilungen, dann würden auch die Namen der Unternehmen bekannt gegeben.