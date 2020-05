Westbahn will weiter expandieren

ÖBB-Konkurrent Stefan Wehinger, der am 11. Dezember mit der Westbahn AG zwischen Wien und Salzburg gegen die heimische Staatsbahn antritt, wälzt bereits Expansionspläne. Auf welchen Strecken und wann er der Bahn künftig noch Konkurrenz machen könnte, will er vorerst nicht verraten. Vorsorglich habe er sich aber, so Wehinger am Dienstag bei einer Veranstaltung in im "Accedo-Salon" Wien, die Firmennamen Südbahn, Ostbahn und Westbahn bereits schützen lassen. Am wahrscheinlichsten sei eine Expansion Richtung Osten, "der Weg nach Osten ist eher offen als nach Westen."



Vorher müsse allerdings der Start auf der Westbahn-Strecke gelingen, entscheidend sind laut Wehinger die nächsten fünf Jahre. In diesem Zeitraum sei die Gefahr des Scheiterns sehr groß. Gehe das Vorhaben schief, sei er "persönlich finanziell ruiniert".



Gegenwind ortet der ehemalige ÖBB-Personenverkehrsvorstand weniger von der Bahn als von der Politik. So seien die Züge der Westbahn bisher weder in die Fahrpläne der Verkehrsverbünde noch ins Zugauskunftssystem "Scotty" aufgenommen worden, das sei wettbewerbsverzerrend.