Westbahn-Chef: "Wettbewerb auf der Schiene auch nach Corona"

Worin besteht das Risiko?

Konkrete Maßnahmen sind nachprüfbar, das ist sehr mutig und hat viel mit anderer Politik zu tun, die gestaltet. Durch alle Bereiche, von der Infrastruktur bis zu den Tarifen. Das ist wirklich gut und kommt der Schweiz ziemlich nahe.

So gar keine Kritik?

Das kritischste ist, dass alle mitmachen müssen. Wenn nicht, ist diese große Chance verpasst. Es ist ja nicht nur Österreich auf dem Klimaweg. Die EU hat den European Green Deal ausgerufen und wir passen jetzt mit unserer Klimapolitik viel besser als andere Länder zu Europa.

Sie sind in Brüssel Präsident der Allrail, der Vereinigung aller Privatbahnen in der EU. Sehen Sie künftig mehr Chancen für Privatbahnen ?

In Brüssel werden die Budgets Richtung Klimaschutz völlig umdisponiert, hoffentlich hält das auch nach Corona. Österreich war bisher bekannt dafür, im Verkehrsministerrat alles zu blockieren, was in die Richtung Öffnung und Liberalisierung geht. In Österreich werden fast alle Bahnstrecken über die Verkehrsdienstverträge vom Staat bestellt, zu 80 Prozent vom Bund, der Rest von den Ländern finanziert. Das betrifft mehr als 90 Prozent aller Verbindungen, ausgenommen sind nur Wien-Salzburg, der Fernverkehr und einige wenige Teilstrecken. Das heißt aber, der Staat bezahlt das Infrastrukturbenutzungsentgelt, das die ÖBB für die Benutzung der Schienen bekommen und in den Ausbau der Infrastruktur investieren, großteils selbst und obendrein auch noch eine Gewinnmarge.

Können Sie das bitte erklären?

Derzeit wird alles freihändig vergeben, erst ab Ende 2023 muss laut EU-Vorgabe ausgeschrieben werden. In den Abgeltungsbeträgen, welche die ÖBB für die Leistungsbestellung verrechnen, ist eine Gewinnmarge enthalten. Die könnte sich der Staat zum Teil ersparen, Allrail hat vorgeschlagen, dass nur die direkten Kosten als Benützungsentgelt verrechnet werden. Damit würden die Kosten für Zugfahrten sinken und sich mehr private Investoren finden. Es würde mehr Schienenverkehr generiert, ohne die Steuerzahler zusätzlich zu belasten.

Wird die Westbahn auch in das 1-2-3-Öffi-Ticket eingebunden?

Ja, wir wollen mit dabei sein und wurden sofort zu Gesprächen eingeladen. Es ist sehr clever von Türkis/Grün, nicht gegen die Autofahrer zu agieren, sondern zu versuchen, die Menschen mit einem attraktiven Angebot zum freiwilligen Umstieg zu überzeugen. Die Schweiz hat schon lange ein Generalabo, das kostet wesentlich mehr, nämlich 3860 Franken (rund 3554 Euro), und hat trotzdem eine halbe Million Nutzer. In der EU hat die Schiene nicht einmal zehn Prozent Marktanteil.

Wollten Sie mit dem chinesischen Zwischenspiel beim Kauf neuer Züge Druck auf den Schweizer Produzenten Stadler machen?

Nein, wir haben bei fünf Anbietern angefragt, Stadler hatte den kürzesten Liefertermin. Der erste Zug kommt im März 2021. Stadler lieferte auch die Finanzierung über eine Leasing-Tochter. Unsere alte Finanzierung lief über Bankkredite und war wesentlich teurer wegen der notwendigen Kreditversicherung. Die Staatsbahnen haben kein Finanzierungsproblem, hinter ihnen steht ja der Staat. Zugsfinanzierungen für Private müssen in der EU aber günstiger werden und neue Wege gefunden werden. Nur so bekommt man private Investoren, etwa Pensionsfonds, die langfristige Investments suchen, jedoch nicht riskant investieren dürfen.