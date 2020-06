Weniger Bürokratie soll Millionen sparen helfen

Vom Abfallbeauftragten über den Brandschutzwart bis hin zum Hebeanlagenwärter: Mehr als 20 verschiedene Formen von Betriebsbeauftragten gibt es in Österreich, je nach Größe des Unternehmens müssen mehrere Mitarbeiter mit ein und derselben Aufgabe betraut werden. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner will nun in diesem Bereich aufräumen. Es gebe teils überholte Zuständigkeiten und Doppelstrukturen, die abgeschafft werden sollen. Damit könnten die Betriebe insgesamt 24 Mio. Euro im Jahr einsparen.

So sollen die Sicherheitsvertrauensperson, aber auch der Hebeanlagenwärter sowie der Verantwortliche für den Betrieb elektrischer Anlagen bald Geschichte sein. Als weitere Entlastung will die Regierung den Arbeitsschutzausschuss künftig nur noch einmal statt zwei Mal jährlich verpflichtet einberufen.

Auch Arbeitszeitaufzeichnungen werden entbürokratisiert. Das Motto lautet: "Arbeit dann, wenn Arbeit anfällt", so Mitterlehner. Bei Gleitzeit soll etwa eine Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden möglich werden. Beide Initiativen gehen nun in parlamentarische Begutachtung.