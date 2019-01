Weltwirtschaftsforum Davos: Kurz kritisiert depressives Europa

„Das ist genau der falsche Ansatzpunkt“, sagt Kurz. Und warb für ein „neues europäisches Selbstbewusstsein“. Europa sei der „lebenswerteste Platz der Welt“ und sollte wieder der Kontinent der Unternehmensgründungen werden.

So gelte es, in der Elektromobilität und bei Batterien so gut zu werden wie bei den Verbrennungsmotoren. In digitalen Schlüsselfeldern wie bei der Künstlichen Intelligenz dürfe Europa den Anschluss nicht verpassen und müsse durch Zusammenarbeit „schnell aufholen, was wir vielleicht in den letzten Jahren verpasst haben“.

Digitalsteuer-Pläne

Die Digitalsteuer, die Österreichs Regierung nach dem Scheitern europäischer Pläne nun national umsetzen will, könnte sich allerdings als Innovationshemmnis auswirken, befürchten Kritiker der Steuer, darunter auch wirtschaftliberale Denkfabriken wie die deutsche Stiftung Marktwirtschaft.

Bei den Terminen des Kanzlers mit IT-Bossen – darunter Uber, Apple, Facebook, Alibaba – seien Österreichs Steuerpläne „zur Kenntnis genommen worden“, hieß es aus Kurz' Team.