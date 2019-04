IWF schraubt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft herunter

Die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft sind nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds ( IWF) weiterhin stark eingetrübt. In einem am Dienstag in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht schraubt der IWF seine Prognose für das globale Wachstum deshalb herunter: Für das laufende Jahr sagt die Organisation nun nur noch einen Zuwachs der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent voraus.