Welche Geschäfte am 8. Dezember offen haben

Heuer fällt der 8. Dezember, der Feiertag Maria Empfängnis, auf einen Montag. Für den Handel ist der Tag umsatzmäßig mit einem Einkaufssamstag vergleichbar, entsprechend groß sind die Erwartungen: „Das verlängerte Einkaufswochenende wird die Frequenz auf zwei Tage verteilen und damit zusätzliche Impulse für die Händlerinnen und Händler bringen“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Die große Mehrheit der Händler in den Einkaufsstraßen und alle Einkaufszentren hat daher von 10 bis 18 Uhr geöffnet.