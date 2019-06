Was sich die Ökonomen jetzt von der Übergangsregierung wünschen

Das WIFO rechnet mit Budgetüberschüssen von jeweils 2,4 Milliarden Euro heuer und nächstes Jahr. Dieses Geld sei aber gedanklich für die Steuerreform reserviert.

Apropos: Bei dieser vermissen Badelt und Kocher eine Öko-Komponente. Ob CO 2 -Steuer oder niedrigeres Pendlerpauschale, solche Maßnahmen sollten „sinnvoll vorbereitet“ und sozial abgefedert werden, mahnt Badelt. Dazu wäre jetzt Zeit. Was sonst passieren kann, hätten die Proteste der „Gelbwesten“ in Frankreich gezeigt. Die wurden wegen einer höheren Dieselsteuer losgetreten.