Warum Österreich im Ringen um Talente zur Weltspitze zählt

In Sachen Wettbewerbsfähigkeit ist Österreich selten in der Weltspitze zu finden – bei den einschlägigen Rankings von Weltbank (Doing Business, Platz 27), Weltwirtschaftsforum (21) oder der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD (19) reicht es meist nur für einen Platz im oberen Mittelfeld.

Anders sieht es im Wettstreit um die attraktivsten Arbeitsbedingungen für Toptalente aus. Österreich schafft in dieser Wertung den erfreulichen Platz 4 von 63 Ländern.