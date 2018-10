Warum die Bauern den harten Brexit fürchten

Im Falle eines harten Brexits würden also große Teile dieser Agrar- und Lebensmittelexporte künftig am Kontinent für massiven Preisdruck bei Milchprodukten und Fleisch sorgen. Das wird die Konsumenten möglicherweise freuen, für die Bauern und die Lebensmittelindustrie wäre es teilweise existenzbedrohend.

Vor zwei Jahren hat die Überproduktion von Milch in der EU zu einem massivem Preisverfall geführt. Viele Betriebe konnten nicht mehr kostendeckend produzieren. Einige haben zugesperrt.

Die irischen Bauern produzieren deutlich günstiger als Landwirte in Österreich. Der Grund dafür sind die klimatischen Bedingungen. Eine Kuh in Irland steht 300 Tage im Jahr auf der Weide. In Österreich sind es oft keine 150 Tage. Diesen Produktionsnachteil können die heimischen Bauern nicht ausgleichen.

Die Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie, Katharina Koßdorff, wünscht sich weiter einen freien Zugang zum britischen Markt und eine rasche Klärung, wie es nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU weitergeht. „Der Blick über den Ärmelkanal bereitet uns Sorgen. Nichts ist schädlicher als Unsicherheit.“

Im ersten Halbjahr 2018 hat Österreich Agrarprodukte im Wert von 109 Millionen Euro nach Großbritannien exportiert. Das entspricht verglichen mit den erstens sechs Monaten des Vorjahres einer Steigerung von knapp über 19 Prozent.