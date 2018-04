Warum den Bauern zu wenig bleibt

Agrar-Kommissar Phil Hogan sieht Handlungsbedarf: „Wenn wir wollen, dass unsere Bauern überleben, müssen wir dafür sorgen, dass sie in der Lebensmittelkette faire Bedingungen haben.“ In mehreren EU-Staaten hat die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel dazu geführt, dass die Landwirte in einer schlechten Verhandlungsposition sind. Laut Berechnung der EU-Kommission entsteht den EU-Bauern dadurch jährlich ein Schaden von elf Milliarden Euro.

Als Grund dafür nennt Hogan unfaire Handelspraktiken wie etwa um mindestens ein Monat verspätete Zahlungen, kurzfristige Stornierungen von Bestellungen sowie einseitige und rückwirkende Änderungen der Bestellungen. Es komme auch vor, dass die Kosten für Marketing oder Werbung vom Handel teilweise auch an die Bauern weiterverrechnet werden, obwohl es keine solchen Vereinbarungen gibt.