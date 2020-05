Wann weniger gezahlt werden darf

Die Elektroleitungen sind veraltert, Schimmel wuchert hinter dem Spiegelkasten im Badezimmer, penetranter Küchengeruch vom darunterliegenden Gasthaus breitet sich aus.

Als Mieter hat man in solchen oder ähnlichen, Situationen die Möglichkeit, den Mietzins zu mindern. Doch kann sich dies mitunter schwierig gestalten und bisweilen vor dem Richter enden. Anders als in Deutschland, gibt es in Österreich leider keine Formel, wie man eine Mietzinsminderung berechnen kann. Hilfestellung bietet ein neues Buch vom Wiener Juristen Eike Lindinger. Es soll Mietern, Vermietern, aber auch Richtern dabei helfen, den Anspruch zu ermitteln und die Prozesschancen abzuwägen. Lindinger hat hierfür die Rechtssprechung der vergangenen Jahrzehnte zusammengefasst. Das Buch bietet Checklisten und Musterbriefe zur Orientierung.