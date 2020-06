Vonlanthen beendet mit 26 Karriere

Mit Salzburg holte er zwischen 2006 bis 2009 zwei österreichische Meistertitel, nun beendet Johan Vonlanthen im Alter von nur 26 Jahren seine Karriere. Wie die Schweizer Tageszeitung Blick am Mittwoch berichtete, will sich der 40-fache Schweizer Teamspieler in Zukunft in Kolumbien um seine Familie kümmern.



Seit der Vertragsauflösung beim kolumbianischen Erstligisten CD Itagüi (nach nur sechs Einsätzen in fünf Monaten) Anfang des Jahres war Vonlanthen vereinslos, nun erklärte er gegenüber Blick seinen Rücktritt.



Er wolle in seinem Geburtsland Kolumbien das Leben genießen und zuschauen, wie sein Sohn aufwächst, sagte der sensible Techniker. In Erinnerung wird der 40-fache Internationale bleiben, weil er 2004 in Portugal beim 1:3 gegen Frankreich zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten wurde und weil der mit viel Talent gesegnete Stürmer oftmals an sich selber scheiterte.