Vollgas in die Pleite: KFZ-Handel im Umbruch

Keinen Plan

Weniger lukrative Geschäfte würden sie den Händlern überlassen, wie zum Beispiel den Verkauf in abgelegenen Regionen oder weniger gefragter Modelle. „Wenige Hersteller haben einen Plan oder binden Händler ein. Man kann wirklich sagen, sie wissen nicht, was sie tun“, klagt Fischer. Auch die Margen kämen immer mehr unter Druck. Der Durchschnitt liege bei 0,6 Prozent, weshalb viele Händler in der Verlustzone seien. Kleinen Betrieben würde als Ersten der Atem ausgehen.

Letzen Endes würden auch die Kunden draufzahlen, ist Fischer überzeugt. Weniger Händler würden weitere Wege und längere Wartezeiten bedeuten, wie zum Beispiel bei Reparaturterminen. Die meisten Händler betreiben nämlich auch Werkstätten, und die würden dann auch wegfallen. Außerdem würden die Hersteller viele Anfragen über Callcenter abwickeln, was nervenaufreibend sein könne.

Nicht viel besser ist die Situation im Autohandel. „Die Hersteller schreiben den Händlern immer mehr vor, wie die Betriebe auszusehen haben“, sagt Klaus Edelsbrunner, Obmann des Fahrzeughandels in Österreich. Ähnlich wie bei McDonald’s müssten alle Standorte gleich gestaltet sein, von der Auslage, der Warenannahme bis hin zur Werkstatt. Es gehe so weit, dass sogar die Zahl der Steckdosen vorgeschrieben werde. Viele Händler könnten sich das nicht leisten und würden pleitegehen oder vorher zusperren. In der Branche herrsche große Unsicherheit, befeuert durch die Frage, welche Antriebstechnik komme. „Niemand weiß, ob es sich Richtung Elektroauto oder Wasserstoff entwickelt und wie es mit Diesel und Benzin weitergeht“, sagt Edelsbrunner. Deshalb wolle niemand investieren.