Volksbanken in schwerer Bedrängnis

Am Wochenende wurde in einer Krisensitzung über das Schicksal der Volksbanken AG (ÖVAG) verhandelt. Laut Standard ist nun eine der Varianten für das Institut – eine Bad Bank ( Abbaubank) – gestorben. Am Montag müssen die Volksbanker die neue Lage beraten.

Angeblich ist ein geplantes Spaltungsmodell in Verbundbank (ÖVAG) und Abbaubank wieder vom Tisch, weil sich Minderheitsaktionäre (deutsche DZ-Bank und Co.) und Finanzministerium quergelegt hatten.

Ein ÖVAG-Sprecher bestätigte am Sonntag jedoch nur, dass es auch am Wochenende "intensive Gespräche" gegeben habe "und dass wir intensiv an tragbaren Lösungen für ein nachhaltiges Zukunftsmodell arbeiten".