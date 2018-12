Voestalpine: Rochaden in der Chefetage

Die auf die Herstellung von Stahlgüten und Hightechprodukten spezialisierte Steel Division mit Hauptsitz in Linz erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 4,8 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 908 Mio. Euro und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. "Die Steel Division hat sich in den letzten Jahren zu einem der weltweit führenden Anbieter von Stahlprodukten im allerhöchsten Qualitätssegment entwickelt. Wir werden diese Strategie der Spezialisierung auch in Zukunft konsequent fortführen und daran arbeiten, unsere Stahlbasis in technologischer Hinsicht bestmöglich für die zukünftigen Herausforderungen aufzustellen", so Zajicek.

Zajicek begann seine berufliche Laufbahn 1993 als Fachingenieur für Mechanik in der voestalpine Stahl GmbH. Der 50-Jährige hat einen Abschluss der technischen Physik an der Johannes Kepler Universität in Linz und absolvierte ein berufsbegleitendes MBA-Programm an der Rotman Business School in Toronto, Kanada.