AK: Ansprüche der Vögele-Mitarbeiter sechs Monate rückwirkend

Fonds sichert Ansprüche der Mitarbeiter

In nächster Zeit werden Gewerkschaft, Arbeiterkammer (AK) und Betriebsrat bundesweite Belegschaftsversammlungen für die Beschäftigten abhalten. In Absprache mit dem Masseverwalter und dem Betriebsrat erstelle man derzeit Zeitpläne, wann die Versammlungen in den Filialen stattfinden sollen, hieß es heute seitens der AK. Die Beschäftigten sollen dort über ihre Rechte und Pflichten und die weiteren Schritte aufgeklärt werden.

Die Ansprüche der Mitarbeiter sind gesichert durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds und zwar bis zu sechs Monate rückwirkend, erläuterte die AK am Mittwoch. Offene Ansprüche können dabei Entgelt, nicht verbrauchter Urlaub, Sonderzahlungen, eine Abfertigung nach altem Recht oder eine Kündigungsentschädigung sein. Von einer vorzeitigen Auflösung oder gar ein Nichterscheinen zum Dienst rät die AK ab, da dies zum Verlust der Ansprüche führen könne.

Den betroffenen Beschäftigten der Vögele-Insolvenz soll rasch geholfen werden. Im gerichtlichen Insolvenzverfahren und im Verfahren zur Geltendmachung der Ansprüche vor dem Insolvenz-Entgelt-Fonds wird die Belegschaft durch den Insolvenzschutzverband (ISA) vertreten, teilte die Arbeiterkammer Wien heute in einer Aussendung mit. Der ISA ist ein gemeinsamer Verein der AK und der Gewerkschaften. Die Vertretung durch den ISA ist für die Betroffenen kostenlos.

