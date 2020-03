VIG-Chefin Stadler: Krankenversicherung zahlt weiter Sonderklasse

Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 will Stadler nicht abgeben, zu ungewiss sind die Aussichten. Auch die Auswirkungen auf die Veranlagungsergebnisse sind derzeit nicht abschätzbar.

Das große Wachstumspotenzial liegt nach wie vor in Osteuropa (CEE). Von dort kommen bereits mehr als die Hälfte der Prämien und des Gewinns. Die Versicherungsdichte ist dort nicht so hoch wie im Westen, mit dem Wirtschaftswachstum und der Steigerung des Lebensstandards werde auch der Bedarf an Versicherungen weiter steigen, erklärt Stadler.

Das größte Prämienwachstum erzielte der VIG-Konzern im Baltikum (plus 33 Prozent), gefolgt von Bulgarien, Polen und dem Rest Osteuropas. In Österreich stiegen die Prämien um 2,7 Prozent auf 3,94 Milliarden Euro.

Die ertragsstärksten Märkte seien Österreich, Polen und Tschechien. Auch im

Heimmarkt Österreich sehe man noch viel Potenzial, sagte Stadler gegenüber dem KURIER.

Der Firmenwert in Rumänien wurde mit 108,8 Millionen vollständig wertberichtigt.