Vier neue Shopping-Center: Supernova expandiert in der Slowakei

Die Grazer Handelsimmobiliengruppe Supernova um den Unternehmer Frank Albert ist seit 2016 am slowakischen Markt mit mittlerweile elf OBI-Märkten vertreten. Nun hat Supernova auch die ersten Multi-Tenant-Objekte gekauft, heißt es in einer Aussendung. "Die vier unter der Marke Max betriebenen Shopping-Center sind in den regionalen Hauptstädten Trnava, Trencin, Nitra und Poprad gelegen und dort seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil der Handelslandschaft. Die Projekte haben jeweils eine Größe von rund 15.000 Quadratmetern, die Gesamttransaktion verfügt über eine vermietbare Fläche von mehr als 60.000 Quadratmetern."

Die Projekte seien mit ihrem breiten Angebot an Handel, aber auch Erlebnisgastronomie und Kinos, ein wichtiger Fixpunkt in ihren Städten. Ankermieter sind neben den Max Kinos z.B. Billa, New Yorker, Kik, Tedi, Sinsay oder Decathlon – internationale Shoppartner, die auch in anderen Märkten bereits in Supernova-Projekten vertreten sind.

„Es ist sehr schön, dass wir diesen Schritt setzen konnten und somit bereits im fünften Markt eine relevante Position bei Handelsimmobilien einnehmen", sagt Markus Pinggera, Geschäftsführer der Supernova Gruppe.

Supernova werde "die Projekte einer optischen und technischen Sanierung unterziehen und sich vor allem auch grünen Themen widmen. Selbstverständlich werden auch die neuen Objekte, wie alle Supernova Zentren, energietechnisch optimiert und grün zertifiziert. Das Unternehmensziel der Klimaneutralität der Supernova Group Ende 2023 ist fest verankert und wird auch bei den slowakischen Neuakquisitionen umgesetzt".