Viele Worte, aber wenig Taten in Österreichs Forschungspolitik

Der Industrielle Hannes Androsch kritisiert in seiner Funktion als Aufsichtsratschef des Austrian Institute of Technology (AIT) die Forschungspolitik der Regierung. „Wir wollen bei der Forschung immer an der Spitze sein, fallen aber immer weiter ab“, sagte Androsch am Dienstag bei der AIT-Bilanzpressekonferenz. Ziele seien zwar schön, doch müssten auch Wege und Mittel bereitgestellt werden.

Österreich habe sich 2011 das Ziel gesetzt, bis 2020 Innovationsführer in der EU zu sein, stattdessen sei man von Platz acht auf Platz zehn abgerutscht. Genauso sei man von Zielen wie dem flächendeckenden Einsatz der nächsten Mobilfunkgeneration 5G und dem flächendeckenden Breitbandausbau weit entfernt. „Wir hören hier viele Worte, aber es fehlen die Taten“, sagt Androsch.