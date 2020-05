Viel zu wenig Geld für das große Shopping am Sonntag

Die neuen Ladenöffnungszeiten würden mindestens 300.000 neue Jobs schaffen, hofft die Regierung. Das Gesetz gilt nur für die Hauptstadt Athen, für Thessaloniki, die zweitgrößte Metropole im Norden, und für große Tourismuszentren wie etwa die Inseln Rhodos, Santorin und Mykonos. Nächstes Jahr könnte er aber auf ganz Griechenland ausgedehnt werden.

Mitarbeiter und Ladenbesitzer wollen das gar nicht. Im Sommer haben sie die Einführung der neuen Regelung mit heftigen Straßenprotesten empfangen. "Während der Saison haben die meisten Läden in touristischen Gegenden sowieso am Sonntag offen. Doch rund um das Jahr offen zu haben, das ist verrückt", meint Nikos Megrelis, Pressesprecher der Vereinigung kleiner und mittelgroßer Unternehmen GSEVEE. Dass die Sonntagsruhe nicht mehr heilig ist, ist nur ein Teil des Problems.

Die Geschäfte in Griechenland hatten bisher nicht nur am Sonntag, sondern auch traditionell am Montag oder Mittwochnachmittag geschlossen. Das ist nicht gesetzlich festgelegt, sondern wird durch interne Vereinbarung der lokalen Handelsvereinigungen in den Städten geregelt.

Die Sonntagsöffnungszeiten seien besonders für die kleinen Familienläden eine Katastrophe, sagt Megrelis. Die Kosten, etwa für Strom oder Überstunden der Mitarbeiter seien größer als der potenzielle Gewinn.

"Wegen der Krise ist das eigentliche Problem nicht, dass die Läden zu kurz offen haben, sondern, dass die Menschen kein Geld zum Einkaufen haben", meint er. Seit 2009 haben die Griechen bis zu 40 Prozent ihres monatlichen Einkommens durch Gehaltskürzungen verloren.

So haben seit der Einführung des Sonntagseinkaufs in Athen im Grunde nur große internationale Ketten offen wie etwa Zara, Promod und Body Shop, und dies allein auf der Haupteinkaufsstraße Ermou im Athener Zentrum, unweit der Akropolis. Die Läden sind fast leer.