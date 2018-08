„Viel mehr Gastronomie im Shoppingcenter ist Humbug“

Gibt es einen Trend für die künftige Ausgestaltung von Shoppingcentern? Schwarzenecker sieht durchaus Möglichkeiten, den Bedürfnissen der Kunden in Zukunft gerecht zu werden. Entscheidend sei der Mix im Angebot. Als Beispiel nennt er das größte Einkaufszentrum in Österreich, die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Niederösterreich). Die SCS ist ein Mix aus unterschiedlichen Bereichen wie etwa Motorcity, dem klassischen Einkaufszentrum und Fachmärkten. Außerdem ist noch ein Kino dabei. Auch bei Zentren in der Stadt werde es eine Kombination aus Geschäften, Büros und Wohnungen geben.

Ein altes, aber aktuelles Thema ist die Gastronomie im Shoppingcenter. Laut Standort + Markt beträgt der durchschnittliche Flächenanteil der Gastronomie konstant sechs Prozent. Hannes Lindner von Standort + Markt glaubt zwar an eine Steigerung, aber „viel mehr Gastronomie ist Humbug“. Ein Anteil von 20 Prozent oder mehr sei unrealistisch.

Allerdings fehlen bei diesen Zahlen die an die Einkaufszentren angeschlossenen Kinos. Die statistische Trennung kümmert Kunden, die vom Einkaufszentrum der SCS in die Gastronomiebereich des dortigen Kinos wechseln, sicher nicht.