Viel Gegenwind für Autohersteller auf der IAA

Die Internationale Automobilausstellung IAA ist am Montag nicht in Frankfurt, sondern erstmals am neuen Standort in München mit einem neuen Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility gestartet. Die Branche will über Wege zur Klimaneutralität und die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger sprechen.

Ab Dienstag starten auch die Autopräsentationen sowie die Testfahrten für Besucher. Erstmals können sie auf einer IAA rund 250 neue Fahrzeuge auf Straßen und einem Autobahnabschnitt zwischen der Stadt und dem Messegelände probeweise fahren, darunter auch Wasserstoff- und hochautomatisierte Autos. Auch Fahrräder und E-Scooter werden präsentiert und können getestet werden. Unter den Ausstellern sind erstmals 70 Fahrradhersteller.