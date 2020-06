Verurteilter Steuerberater kämpft um Wiederaufnahme seines Verfahrens

Doch nicht jeder will das auf sich sitzen lassen. Steuerberater Hermann Gabriel, dem das Engagement bei der ersten Tranche der Vorzugsaktien viereinhalb Jahre einbrachte, hat einen Antrag auf Wiederaufnahme gestellt. Darüber hat das Landesgericht Klagenfurt zu befinden. "Ich sehe aber keine neuen Aspekte", sagte Staatsanwalt Robert Riffel zum KURIER. Gabriel hat zudem Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof eingebracht.

Die Strafverfahren in Klagenfurt könnten Auswirkungen auf den Zivilprozess haben, den die BayernLB in Wien gegen die Hypo-Mitarbeiterstiftung führt. Auch in diesem Verfahren spielen die Nebenabsprachen zu den Vorzugsaktien eine zentrale Rolle.