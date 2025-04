Fusion zweier Versicherungen: Helvetia übernimmt die Baloise

Mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von 20 Milliarden Franken (21,53 Mrd. Euro) in acht Ländern werde Helvetia zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz und einem der führenden Versicherer in Europa, erklärten die Gesellschaften am Dienstag.

Zu bestehenden Kostenverbesserungsplänen beider soll die Fusion jährlich Einsparungen von rund 350 Millionen Franken vor Steuern bringen.