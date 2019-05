Versicherer: Speichelprobe und DNA-Test für gesündere Ernährung

Die maßgeschneiderte Medizin hält Einzug ins Versicherungswesen. UNIQA bietet rund 200.000 ihrer Kunden eine Analyse des Erbgutes an.

Diese gibt Aufschluss über Nahrungsmittelverträglichkeiten, die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen oder den Kalorienverbrauch. Gedacht sei die Initiative als Gesundheitsvorsorge, sagte UNIQA-Vorstand Peter Humer am Dienstag.

Gute und schlechte "Verwerter"

"Die berühmte Lebensmittelpyramide stimmt nicht mehr. Sie dient zwar als Standardempfehlung, muss aber für den einzelnen nicht zutreffen", erklärte der Genetiker Daniel Wallerstorfer bei der Medienpräsentation in seinem Unternehmen Novogenia in Eugendorf.

So gebe es etwa Menschen, die Fett ihn großen Mengen zu sich nehmen können, ohne dabei an Gewicht zuzulegen, während bei anderen die Kilos nur so raufsteigen. Umgekehrt würden Menschen bei exakt dem gleichen Trainingsprogramm ganz unterschiedlich abnehmen, die Differenz reiche bis zum Dreifachen.