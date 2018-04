Vermisster Tengelmann-Chef: Jüngster Bruder übernimmt das Ruder

Der jüngste Bruder des seit elf Tagen in den Schweizer Alpen vermissten Tengelmann-Chefs, Karl-Erivan Haub, übernimmt die Führung der Handelsgruppe. Mit sofortiger Wirkung leite der 53-jährige Christian Haub als alleiniger Geschäftsführer das Familienunternehmen, teilte Tengelmann am Mittwoch mit.

Bisher hätten die beiden Brüder gemeinsam die Geschicke der Gruppe gelenkt, zu der unter anderem Beteiligungen an dem Textil-Diskonter KiK und auch die Baumarktkette Obi gehören. Zudem ist Tengelmann am Online-Händler Zalando und dem Essen-Lieferdienst Delivery Hero beteiligt.

Karl-Erivan Haub gilt seit dem 7. April in den Bergen bei Zermatt als vermisst. Der 58-jährige versierte Sportler war allein mit der Seilbahn zum Klein Matterhorn gefahren. Die Bergstation liegt auf über 3.800 Metern. Bereits dort verlor sich die Spur des Managers. Seine Familie teilte Ende vergangener Woche mit, dass es für den leidenschaftlichen und routinierten Alpinisten keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr gibt.

"Ich danke meiner Familie und unserem Beirat, dass sie auch weiterhin ihr Vertrauen in mich setzen und mir die alleinige Führung unseres Familienunternehmens übertragen haben", sagte Haub. Sein Bruder werde nicht nur der Familie, sondern auch dem Unternehmen sehr fehlen. "Stets hatten wir gemeinsam das Ziel, unser Familienunternehmen in einem guten Zustand an die nächste Generation zu übergeben. An diesem Ziel halte ich fest und ich werde alles daransetzen, es zu erreichen", so Haub. Auch der Plan, dass in einigen Jahren Vertreter der nächsten Unternehmergeneration ins Unternehmen eintreten sollen, habe Bestand. "Der Verlust unseres Bruders ist für unsere Familie eine Tragödie. Aber sie gefährdet nicht den Weiterbestand unseres Familienunternehmens."

Erst im März war der Patriarch und langjährige Chef des Familienunternehmens, Erivan Karl Matthias Haub, verstorben. Er war 1969 bis 2000 allein geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe.