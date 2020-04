Vereinfachte Bonitätsprüfung soll Kreditvergabe beschleunigen

Wer rasch hilft, hilft doppelt, lautet der wohl meistzitierte Satz bezüglich der staatlichen Corona-Hilfspakete. Hinsichtlich der mit staatlichen Garantien geförderten Kreditvergabe gab es aber zuletzt immer wieder Kritik von Unternehmen, dass die Abwicklung durch die Banken zu lange dauert. Das liegt vor allem an der strengen Auslegung der regulatorischen Erfordernisse durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Banken selbst.

Um den Kreditvergabe-Prozess zu beschleunigen, bietet das Finanzministerium jetzt in Abstimmung mit FMA und Banken Erleichterungen bei Prüfungen von Garantiebedingungen und Bonität:

- Selbstverpflichtung bei Krediterfordernissen:

Statt einer verpflichtenden Prüfung durch die Banken muss der Unternehmer eidesstattlich die Erfüllung der Garantierfordernisse bestätigen. Die Angaben werden erst nachträglich von der Finanz geprüft.

- Erleichterte Bonitätsprüfung bei Bestandskunden:

Bei bestehenden Kreditkunden soll eine vereinfachte Bonitätsprüfung ausreichen. Für die Kreditvergabe in der aktuellen Phase ist nicht die Vorlage von Planrechnungen und Businessplänen für die Zukunft entscheidend, sondern die Bonität vor der Krise.

Finanzminister Gernot Blümel zeigt sich erleichtert über die Einigung mit den Banken und der FMA: „In den vergangenen Jahren haben die Regulierungsbehörden auf europäischer und nationaler Ebene ein Regelwerk aufgebaut dass sich in Zeiten der Krise in der Filiale vor Ort rächt", so Blümel. Er sei froh, dass es bei den österreichischen Behörden nun Verständnis für die aktuelle Situation gebe und hier jetzt Flexibilität an den Tag gelegt werden müsse.