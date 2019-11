Vapiano kommt nicht in die Gänge

Wenig erfreulich ist auch der Blick auf die Umsatzentwicklung: Die Erlöse stiegen zwar kräftig auf knapp 300 Millionen Euro, das lag aber an Neueröffnungen. Auf gleicher Fläche gab es hingegen erneut herbe Einbußen von minus 4,2 Prozent. Damit verfehlt die Firma bisher knapp ihre Prognose für das Gesamtjahr 2019, derzufolge der bereinigte Umsatz um zwei bis vier Prozent sinken soll. Vapiano-Chefin Vanessa Hall gab sich am Mittwoch aber optimistisch, sie bestätigte ihre zuvor ausgegebenen Jahresziele.

Vapiano ist eine der bekanntesten deutschen Restaurantketten. Das Unternehmen betreibt 235 Restaurants weltweit, 80 davon in Deutschland und 17 in Österreich. Jahrelang florierte das Geschäft. Doch bei der Expansion übernahm sich die Kette, zu viele neue Restaurants wurden zu Verlustbringern. Hinzu kam, dass Konkurrenten wie L'Osteria an Boden gewannen - diese Kette setzt auf Bedienung am Tisch, bei Vapiano hingegen müssen sich die Gäste das Essen selbst an den Tresen bestellen und holen. Branchenkenner bezweifeln, dass dieses Konzept noch Zukunft hat.