Valencia: Am Geisterflughafen fliegen nur die Vögel

Aus dem Aushängeschild für das spanische Wirtschaftswunder ist eine Pleiteregion geworden. Zahlreichen Schulen droht die Schließung, auch Universitäten stehen am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Ende 2011 konnte die Regierung einen fälligen Bankenkredit nicht zahlen und wurde von der Madrider Zentralregierung gerettet. Die Schulden der öffentlichen Hand betragen 20 Prozent des Bruttoinlandprodukts ganz Spaniens. Böse Zungen sprechen von einem spanischen Griechenland.

Der Grund liegt in unnötigen Investments in Prestigeprojekte. In Alicante wurde für 240 Millionen Euro eine Straßenbahnlinie gebaut, auf der bis heute keine Züge fahren. Die Stadt erhält auch einen großen Komplex von Filmstudios, die wegen Geldmangels schließen mussten. Zur Plünderung der Staatskassen beigetragen haben korrupte Politiker, Ermittlungen laufen.