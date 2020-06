VAI wird umgetauft: Pri Metals Technologies

Der einstige Voestalpine Industrieanlagenbau VAI in Linz wird nach der mehrheitlichen Übernahme durch den japanischen Konzern Mitsubishi Heavy Industries umgekrempelt und umgetauft.

Der neue Name wird laut OÖN "Pri Metals Technologies" lauten, der neue Hauptsitz wird London in Form einer Holding mit 50 bis 70 Mitarbeitern sein. Die VAI wird wie berichtet in ein Joint Venture mit japanischer Mehrheit eingebracht, der bisherige Eigentümer Siemens behält vorerst 49 Prozent.

Das operative Geschäft bleibt in Linz. Offen ist offenbar noch das Ausmaß des Personalabbaus, einen Sozialplan soll es nur für 100 statt für ursprünglich genannte 200 Mitarbeiter geben.